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Пакеты с логотипом
Бумажный пакет под бутылку
Бумажный пакет под бутылку
Материал: Мелованная бумага 200гр Размеры (Ш х В х Г): 100Х400Х100
175.00р.
Бумажный пакет под бутылку v2
Бумажный пакет под бутылку v2
Материал: Мелованная бумага 200гр Размеры (Ш х В х Г): 120400Х120
175.00р.
Бумажный пакет с логотипом
Бумажный пакет с логотипом
Материал: Мелованная бумага 200гр Размеры (Ш х В х Г): 200х300х100
165.00р.
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Материал: Мелованная бумага 200гр Размеры (Ш х В х Г): 250Х350Х90
165.00р.
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Материал: Мелованная бумага 200гр Размеры (Ш х В х Г): 300Х400Х120
230.00р.
Услуги типографии по изготовлению пакетов

Наша типография МигПак занимается производством и продажей полиграфической продукции. Бумажные пакеты, полиэтиленовые пакеты, коробки, папки - основное направление деятельности. Типография располагает собственной производственной базой по изготовлению продукции под ключ. Основное направление нашей типографии - это печать и изготовление всех видов пакетов. Заказать пакеты в типографии - современный и эффективный рекламный инструмент, который привлекает внимание и вызывает положительные эмоции.

Типография MigPack предлагает изготовление пакетов на заказ.

В полиграфии пакеты используются для упаковки различных товаров, а также для рекламных акций. Мы предлагаем изготовление пакетов в Москве и Московской области. Также мы печатаем пакеты, используя при этом различные технологии. Мы можем изготовить пакеты любого тиража. Печать пакетов на заказ осуществляется с учетом всех пожеланий заказчика: от выбора материала, из которого будут изготовлены пакеты, до выбора типа печати.

Для заказа печати пакетов в нашей типографии в Москве вы можете связаться по телефону +7 (495) 744-60-84

Бумажные пакеты
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Материал: Мелованная бумага 200гр Размеры (Ш х В х Г): 300Х400Х120
230.00р.
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Материал: Мелованная бумага 200гр Размеры (Ш х В х Г): 300Х400Х160
230.00р.
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Материал: Мелованная бумага 200гр Размеры (Ш х В х Г): 500х360х160
230.00р.
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Материал: Мелованная бумага 200гр Размеры (Ш х В х Г): 400х300х120
240.00р.
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Бумажный пакет с логотипом из мелованной бумаги
Материал: Мелованная бумага 200гр Размеры (Ш х В х Г): 150х210х80
165.00р.
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